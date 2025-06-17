В Управлении ООН по беженцам сократят около 3,5 тысяч сотрудников

Управление ООН по беженцам сократит около 3,5 тысяч сотрудников по всему миру

В связи с необходимостью сокращения расходов Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) планирует уволить около 3,5 тысяч сотрудников. Об этом сообщает ТАСС.

Руководство УВКБ ООН вынуждено пойти на закрытие ряда офисов и сокращение штата сотрудников по всему миру. В частности, в штаб-квартире организации, расположенной в Женеве, и в региональных представительствах будет сокращено почти 50% руководящих позиций. «В общей сложности планируется сократить примерно 3 500 штатных единиц», - отмечается в тексте сообщения.

Кроме того, из-за дефицита финансирования сотни временных сотрудников также будут вынуждены покинуть организацию.

«В общей сложности будет сокращено около 3 500 штатных единиц», — сообщает управление.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе выступления на XXIII Международных Лихачевских научных чтениях заявил, что в рядах сотрудников Организации Объединенных Наций началась паника из-за планируемых сокращений.

Ранее стало известно о подготовке масштабной реформы ООН из-за недостатка финансирования.