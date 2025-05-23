В ООН планируют сократить как минимум 20% штата сотрудников

Вершинин: в ООН началась паника на фоне больших сокращений в штате

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе выступления на XXIII Международных Лихачевских научных чтениях заявил, что в рядах сотрудников Организации Объединенных Наций (ООН) началась паника из-за планируемых сокращений. Об этом сообщает ТАСС.

«Я могу сказать собственное наблюдение — это чувство паники в секретариате, потому что идет большое сокращение. Это понятно по-человечески», — прокомментировал Вершинин происходящее в организации.

Представитель генсека ООН по Альянсу цивилизаций и бывший глава МИД Испании Мигель Анхель Моратинос говорил, что штат организации планировали сократить на 20%. Вершинин, в свою очередь, задался вопросом, почему «выпячивается вопрос прав человека в ущерб всему остальному», ведь эффективность работы измеряется не в оплате, а в правильной расстановке приоритетов.

До этого генсек ООН Антониу Гутерриш говорил, что организация не развалится после сокращения финансирования со стороны Соединенных Штатов.

Ранее стало известно о подготовке масштабной реформы ООН из-за недостатка финансирования.