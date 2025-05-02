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Стало известно о подготовке масштабной реформы ООН из-за недостатка финансирования

Reuters: ООН готовится к масштабной реформе из-за недостатка финансирования
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Global Look Press

Организация Объединенных Наций (ООН) рассматривает возможность проведения масштабной реорганизации, которая приведет к объединению основных департаментов и перераспределению ресурсов по всему миру. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутреннюю записку, которая была подготовлена высокопоставленными должностными лицами.

В публикации отмечается, что проблемы организации связаны с недостатком финансирования. ООН пытается справиться с последствиями сокращения помощи США иностранным государствам, из-за чего были подорваны гуманитарные организации.

В записке отмечается, что отделы Всемирной продовольственной программы (ВПП), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) могут объединить в единую гуманитарную организацию.

Агентство подчеркивает, что во внутреннем документе описываются варианты объединения различных агентств ООН в четыре основных департамента: «мира и безопасности», «гуманитарных вопросов», «устойчивого развития» и «права человека».

17 апреля директор Информационного центра ООН Владимир Кузнецов заявил, что структуры ООН, включая подразделения международных агентств в России, вынуждены работать «на надрыве» возможностей из-за финансовых трудностей.

Ранее Россия отреагировала на информацию о намерении США выйти из ООН.

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