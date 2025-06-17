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Дуров раскритиковал Le Monde за негатив в адрес Telegram

Дуров раскритиковал французскую газету Le Monde за негативные статьи о Telegram
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Pavel Durov/Global Look Press

Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что за семь недель после его ареста в Париже французская газета Le Monde выпустила 40 негативных статей о мессенджере.

«В нарушение журналистской этики они (журналисты Le Monde — «Газета.Ru») не просили нас прокомментировать 37 из этих 40 статей и всегда игнорировали фактические исправления, которые мы им отправляли», — написал бизнесмен.

Дуров обратил внимание, что ни одна из французских газет, в отличие от СМИ других стран, не упомянула о его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Сооснователь мессенджера связал это с попыткой раскрутить негативную историю о платформе.

Подобная медиасреда вызывает тревогу, такие платформы, как Telegram, важны, поскольку на них пользователи получают возможность получить доступ ко всем точкам зрения, заключил Дуров.

Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Сооснователь Telegram пробыл под стражей четыре дня, после чего его отпустили, установив над ним судебный контроль.

В Июне Дуров в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном рассказал, чем занимался во французской тюрьме. Предприниматель признался, что делал по 200 приседаний и отжиманий за раз.

Ранее Павел Дуров заявил, что перестал пользоваться мобильным телефоном.

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