Дуров раскритиковал Le Monde за негатив в адрес Telegram

Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что за семь недель после его ареста в Париже французская газета Le Monde выпустила 40 негативных статей о мессенджере.

«В нарушение журналистской этики они (журналисты Le Monde — «Газета.Ru») не просили нас прокомментировать 37 из этих 40 статей и всегда игнорировали фактические исправления, которые мы им отправляли», — написал бизнесмен.

Дуров обратил внимание, что ни одна из французских газет, в отличие от СМИ других стран, не упомянула о его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Сооснователь мессенджера связал это с попыткой раскрутить негативную историю о платформе.

Подобная медиасреда вызывает тревогу, такие платформы, как Telegram, важны, поскольку на них пользователи получают возможность получить доступ ко всем точкам зрения, заключил Дуров.

Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Сооснователь Telegram пробыл под стражей четыре дня, после чего его отпустили, установив над ним судебный контроль.

В Июне Дуров в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном рассказал, чем занимался во французской тюрьме. Предприниматель признался, что делал по 200 приседаний и отжиманий за раз.

Ранее Павел Дуров заявил, что перестал пользоваться мобильным телефоном.