Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров освобожден из-под стражи. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что он покинул здание суда в Париже на минивэне черного цвета. Журналистам, присутствовавшим на месте, не удалось с ним пообщаться.

До этого стало известно, что Дурова взяли под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее стало известно, какое наказание может понести Павел Дуров.