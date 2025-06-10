На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дуров рассказал, чем занимался во французской тюрьме

Дуров заявил, что делал в тюрьме во Франции по 200 приседаний и отжиманий за раз
close
Pavel Durov/Global Look Press

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров во французской тюрьме не терял времени даром и тренировался. В беседе с американским журналистом Такером Карлсоном предприниматель признался, что делал по 200 приседаний и отжиманий за раз.

«Я мог делать 200 отжиманий, 200 приседаний утром, потом повторял подходы. Доступа в спортзал у меня не было, приходилось соблюдать свой распорядок», — рассказал Павел Дуров.

При этом миллиардеру сделали исключение в правилах питания. Дуров отметил, что не ест мясо и фастфуд, а рыбы было достаточно.

Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Основатель Telegram пробыл под стражей четыре дня, после чего его отпустили, установив над ним судебный контроль.

До этого Дуров рассказал, что почти год не пользуется мобильным телефоном. По его словам, смартфон очень отвлекает и вредит приватности.

Предприниматель пояснил, что пришел к такому решению после задержания во Франции, когда у него изъяли гаджет. При этом и до этого он пользовался смартфоном крайне редко — пару раз в неделю для того, чтобы протестировать новые опции и функции в Telegram.

Ранее Яна Рудковская восхитилась внешней трансформацией Павла Дурова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами