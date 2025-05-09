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Более половины французских проводников приняли участие в забастовке

AFP: 60% проводников скоростных поездов во Франции присоединились к забастовке
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Depositphotos

Примерно 60% проводников высокоскоростных поездов TGV Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) присоединились к забастовке. Об этом сообщает AFP.

«Около 60% проводников поездов TGV объявили о своей забастовке в пятницу», — пишет агентство.

Профсоюз железнодорожников Sud-Rail ранее призвал проводников присоединиться к забастовкам с 9 по 11 мая. Даты были выбраны не просто так, в майские праздники во Франции нагрузка на поезда увеличивается до максимальных показателей. Работники требуют улучшения условий труда, а также повышения уровня заработной платы.

В начале мая авиакомпания Finnair объявила об отмене около ста рейсов в связи с забастовкой Финского авиационного союза.

До этого нидерландская авиакомпания KLM приостановила выполнение ряда рейсов на самолетах Boeing 787 из-за технических неполадок, связанных с оборудованием для заправки топливом.

Ранее французский спецназ объявил забастовку.

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