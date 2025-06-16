После нападения собаки на девятилетнюю девочку в Петербурге завели дело

В Петербурге возбудили дело после нападения собаки на девочку

В Петербурге по факту нападения собаки на девятилетнего ребенка возбудили уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следственный отдел по Пушкинскому району возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. В данный момент правоохранительные органы устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел в одном из дворов в городе Пушкине. Соседская собака, которая по размерам больше овчарки, набросилась на девятилетнюю девочку. По словам матери малолетней, это уже второй случай за год — ранее животное прокусило ребенку щеку. В этот раз собака укусила девочку за ягодицы. После нападения родители обратились в травмпункт, где врачи диагностировали ушиб и ссадину, обработали рану и отпустили пострадавшую домой.

Ранее три пенсионерки пострадали при нападении бездомной собаки под Екатеринбургом.