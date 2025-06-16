Собака набросилась на девятилетнюю девочку в Петербурге и покусала ее

В Петербурге ребенок пострадал из-за нападения собаки. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в одном из дворов в городе Пушкине. Соседская собака, которая по размерам больше овчарки, набросилась на девятилетнюю девочку. По словам матери малолетней, это уже второй случай за год — ранее животное прокусило ребенку щеку. В этот раз собака укусила девочку за ягодицы. После нападения родители обратились в травмпункт, где врачи диагностировали ушиб и ссадину, обработали рану и отпустили пострадавшую домой.

Мать ребенка утверждает, что хозяйка собаки не следит за питомцем, выпуская его на самовыгул без намордника, и не реагирует на замечания по этому поводу. После последнего инцидента владелица пообещала оплатить штраф и заняться дрессировкой собаки с кинологом.

Ранее три пенсионерки пострадали при нападении бездомной собаки под Екатеринбургом.