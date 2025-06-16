В Брянской области двух детей, игравших в карьере, засыпало песком

РЕН ТВ: в Брянской области двух детей засыпало песком во время игр в карьере

В Брянской области не спасли двух детей, которых засыпало песком в карьере. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 16 июня в Дятьковском районе. Двое детей играли в песчаном карьере, когда произошел обвал грунта. В результате малолетних засыпало песком, их не спасли.

В данный момент детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого в Волгоградской области 11-летнюю девочку засыпало песком в овраге. Находившиеся рядом дети откопали школьницу и сообщили о произошедшем взрослым. На место были вызваны медики, но спасти пострадавшую не удалось.

Ранее разнорабочего засыпало песком во время замены канализации в Ленобласти.