На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Брянской области двух детей, игравших в карьере, засыпало песком

РЕН ТВ: в Брянской области двух детей засыпало песком во время игр в карьере
close
Imagebroker/Siepmann/Global Look Press

В Брянской области не спасли двух детей, которых засыпало песком в карьере. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 16 июня в Дятьковском районе. Двое детей играли в песчаном карьере, когда произошел обвал грунта. В результате малолетних засыпало песком, их не спасли.

В данный момент детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого в Волгоградской области 11-летнюю девочку засыпало песком в овраге. Находившиеся рядом дети откопали школьницу и сообщили о произошедшем взрослым. На место были вызваны медики, но спасти пострадавшую не удалось.

Ранее разнорабочего засыпало песком во время замены канализации в Ленобласти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами