В Волгоградской области 11-летнюю девочку засыпало песком в овраге

В Камышинском районе Волгоградской области несовершеннолетнюю девочку засыпало песком в овраге, спасти ребенка не смогли. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел возле хутора Поповка. Школьница вместе с младшим братом и подругой играла в песчаном овраге. Дети выкопали яму, 11-летняя девочка спустилась в углубление, в какой-то момент грунт обвалился, ее засыпало песком.

Дети самостоятельно откопали школьницу и сообщили о произошедшем взрослым. На место были вызваны медики, но спасти пострадавшую не удалось. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, детали несчастного случая устанавливают следователи.

До этого сообщалось, что в Кабанском районе Бурятии подростка засыпало землей, когда он гулял вдоль дороги. 12-летний школьник гулял вдоль объездной дороги, внезапно произошел обвал грунта, мальчика засыпало песком. Очевидцы и сотрудники ГАИ, оказавшиеся поблизости, сумели вытащить ребенка, он передан бригаде скорой помощи. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее школьника засыпало песком во время игры в карьере в Амурской области.