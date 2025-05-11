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Разнорабочего засыпало песком во время замены канализации в Ленобласти, он не выжил

78.ru: в Ленобласти разнорабочего засыпало песком, он не выжил
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Константин Михальчевский/РИА Новости

В Ленинградской области 20-летнего разнорабочего засыпало песком во время замены канализации. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 10 мая в Лужском районе на территории Толмачевского завода железобетонных и металлических конструкций. Молодой человек, работавший разнорабочим, проводил замену канализационной трубы, когда внезапно обвалился грунт. Рабочего полностью засыпало песком.

На место вызвали бригаду скорой помощи, однако спасти юношу не удалось. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого двое рабочих пострадали при обрушении балкона в Петербурге. Промышленные альпинисты управляющей компании проводили работы по гидроизоляции, когда плита неожиданно наклонилась.

Ранее трое рабочих не выжили на стройке в Геленджике из-за обвала грунта.

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