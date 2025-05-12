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Несовершеннолетний житель Кузбасса планировал совершить теракт на территории военкомата

ФСБ: в Кузбассе задержали подростка за подготовку теракта
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

Несовершеннолетний житель Новокузнецка Кемеровской области планировал взорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) на территории городского военкомата по заданию запрещенной в РФ террористической организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ по региону.

В публикации утверждается, что несовершеннолетний планировал совершить взрыв на территории военного комиссариата города Новокузнецка в целях дестабилизации деятельности органов государственной власти в Кемеровской области.

По данному факту было возбуждено дело по статье Уголовного кодекса России «Приготовление к террористическому акту», суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне сообщалось, что в Новокузнецке Кемеровской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двух подростков якобы за попытку взрыва военкомата, находящегося недалеко от здания вокзала.

Ранее тюменский школьник стал фигурантом дела о покушении на теракт из-за матери друга.

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