В Кемеровской области подростков задержали за попытку взрыва

В Новокузнецке юношей задержали за попытку взрыва военкомата около вокзала

В Новокузнецке Кемеровской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двух подростков якобы за попытку взрыва военкомата, находящегося недалеко от здания вокзала. Об этом сообщает Telegram-канал «‎Новости Прокопьевск Киселевск».

«‎Парням по 16 лет. Они заявили, что украинские кураторы пообещали награду за задание в 50 долларов (около четырех тысяч рублей. — Прим.«Газета.Ru)», — сказано в сообщении.

Официальной информации на данный момент нет.

До этого полицейские из Черкесска совместно с правоохранителями из Владимирской области установили личность подростка, который по заданию неизвестных рассылал сообщения о ложных террористических актах. В начале марта юноша направил сообщения на электронные почты одной из школ республиканской столы текст об угрозе теракта, а также взрывоопасных предметах, находящихся в здании образовательного учреждения и торгового центра. При осмотре зданий правоохранители не нашли опасных предметов и возбудили дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК РФ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские вышли на подростка из Московской области, который признался, что рассылал сообщения по указанию администратора онлайн-игры.

Ранее тюменский школьник стал фигурантом дела о покушении на теракт из-за матери друга.