Похитителей унитаза за полмиллиарда рублей отправили в тюрьму

В Великобритании вынесли приговор еще двум обвиняемым в похищении золотого унитаза стоимостью £4,75 млн (более 500 млн рублей). Об этом сообщает газета The Guardian.

По данным издания, кража произошла в 2019 году. Похитители въехали на территорию Бленхеймского дворца, который считается родовым поместьем Уинстона Черчилля, на двух угнанных автомобилях, а затем пробрались в особняк через окно. Вместе с унитазом из 18-каратного золота они скрылись с места происшествия. Пропажу так найти и не смогли. Следствие считает, что унитаз могли разрезать и переплавить.

Судя по записям с камер, похитителей было пятеро. Двоих из них — 40-летнего Джеймса Ши и 39-летнего Майкла Джонса — приговорили к лишению свободы на срок 4 года и 2,3 года соответственно.

Еще один соучастник кражи, 37-летний Фредерик Доу, в конце мая получил условный срок.

В декабре CBS News сообщал, что американского искателя сокровищ Эрика Шмитта подозревают в торговле золотыми монетами, украденными с затонувших парусников. Правоохранительным органам удалось собрать доказательства множества незаконных сделок, которые кладоискатель осуществил в 2023 и 2024 годах.

Ранее монеты Священной Римской империи нашли в Польше.