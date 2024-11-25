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Монеты Священной Римской империи нашли в Польше

В Польше нашли редкие монеты Священной Римской империи стоимостью 12 млн рублей

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Shutterstock

В Польше нашли клад редких монет времен Священной Римской империи, стоимость которого оценивается примерно в 500 тысяч злотых (около 12 млн рублей). Об этом сообщает Newsweek.

В публикации отмечается, что монеты обнаружили кладоискатели отец и сын Славомир и Шимон Милевски. С археологами они хотели отыскать следы древнеримской дороги, но случайно наткнулись на клад монет.

Археолог историко-исследовательской ассоциации «Триглав» Петр Дуда отметил, что эта находка является крупнейшей подобного рода, обнаруженной в Польше.

Найденные монеты были отчеканены в XVI и XVII веках, говорится в публикации. Особую ценность из них представляет серебряный талер с изображением короля польского Сигизмунда III. В 2023 году такую монету продали на аукционе 86 тысяч злотых (2 млн рублей).

22 ноября сообщалось, что в Австрии сантехник во время ремонта водопровода обнаружил ржавый металлический сундук с 30 кг золотых монет с изображением знаменитого австрийского композитора Моцарта.

Ранее в Германии клад с тремя тысячами древнеримских монет озадачил археологов.

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