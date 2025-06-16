Жители Усть-Илимска боятся выходить на улицу из-за бурого медведя

Жители города Усть-Илимска в Иркутской области заметили на улице бегающего бурого медведя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, местные жители боятся выходить из домов. Как передает Mash, животное ходит по зеленым зонам 9-го и 10-го микрорайонов.

15 июня «Енисей-Информ» сообщал, что в селе Епишино Красноярского края жители сфотографировали медведя, заглядывающего во двор, по которому бегают курицы. Снимок был сделан на Спортивной улице. По данным журналистов, местные жители сильно испугались.

В начале месяца медведь попытался прорваться в дом к жителям села Усть-Хайрюзово на Камчатке. Хищника заметили только после того, как он постучался лапой в окно. Животное посмотрело на обитателей дома, постучало в стекло еще раз, а затем направилось к гаражу. Местные жители рассказали, что позднее медведь покинул поселок самостоятельно.

Ранее двух медведей встретили дети во время прогулки на Сахалине.