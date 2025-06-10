Медведь захотел зайти в гости к жителям села на Камчатке

Медведь попытался прорваться в дом к жителям села на Камчатке

Медведь попытался прорваться в дом к жителям села Усть-Хайрюзово на Камчатке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев.

Уточняется, что медведя заметили только после того, как косолапый постучался лапой в окно. Он посмотрел на обитателей дома, постучал еще раз, а затем пошел к гаражу.

Местные жители затем сообщили, что медведь покинул поселок самостоятельно.

До этого медсестра из США отвлекла медведя, который ворвался в дом престарелых, с помощью рисовых батончиков.

На защиту постояльцев встала медсестра Шарлин Эллиот, которая сначала схватила ходунки и несколько раз ударила медведя, а затем решила выманить его на улицу с помощью первых попавшихся под руку лакомств. Ими оказались рисовые батончики.

Молодого хищника весом 68 килограммов удалось поймать Комиссии по охоте штата Пенсильвания, которые усыпили животное и затем вывезли его в лес.

Ранее двух медведей встретили дети во время прогулки на Сахалине.