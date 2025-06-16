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В Барнауле мужчина пытался поджечь маслозавод

Baza: мужчина пытался поджечь маслозавод в Барнауле
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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В Барнауле неизвестный пытался поджечь маслозавод, директор предприятия подозревает в этом бывшего сотрудника. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

После возгорания на заводе пожарные полагали, что причиной стало короткое замыкание в электрощитовой. Однако после просмотра видео с камер наблюдения выяснилось, что неизвестный мужчина разлил по территории предприятия легковоспламеняющуюся жидкость, после чего поджег ее.

По мнению директора завода, поджигателем мог стать бывший сотрудник, который ранее отработал на предприятии порядка трех месяцев. Утверждается, что мужчина украл с производства 11 тонн масла. Кроме того, потерпевший утверждает, что его бывший сотрудник уже угрожал поджечь завод. Все обстоятельства выясняет полиция.

До этого суд вынес приговор молодому человеку, который устроил поджог на железной дороге в Новосибирске. Хотя на момент совершения преступления фигурант еще был несовершеннолетним, его приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы, которые он проведет в колонии общего режима.

Ранее в Забайкалье местные обвинили пожарных в поджоге сухой травы.

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