В Забайкалье местные жители обвинили сотрудников МЧС в разрастании пожара

Жители Забайкалья заявили, что пожарные устроили новое возгорание и уехали

Жители села Маккавеево Читинского района Забайкальского края обвинили сотрудников МЧС в поджоге сухой травы. Об этом сообщает CHITA.RU в Telegram-канале.

Как утверждают сельчане, спасатели приехали тушить лесной пожар в населенном пункте и якобы своими действиями устроили новое возгорание, усугубив ситуацию.

«По их словам, работая вдоль кромки леса, техника пожарных подожгла сухую траву и уехала. Так огонь перекинулся на лесной массив. Ситуация осложняется ветреной погодой», — пишет канал.

Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

В начале июня сообщалось, что площадь лесных пожаров в Забайкальском крае превысила 1 млн га.

В конце мая стало известно, что красноярский шаман Буга Адыг Кам планирует провести обряд на Енисее, чтобы вызвать в охваченном пожарами Забайкалье дожди. Жильцам квартир он посоветовал оставить ведро с чистой водой на балкон или подоконник. После окончания молитвы нужно разбрызгать воду вверх.

Ранее спутник «Метеор-М» снял из космоса пожароопасную обстановку в Забайкалье.