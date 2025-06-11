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Новосибирцы подожгли ж/д станцию по заданию куратора и получили сроки

В Новосибирской области юношей осудили за диверсии на ж/д
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Shutterstock/Anna Nestera

Суд вынес приговор молодым людям, которые устроили поджог на железной дороге в Новосибирске. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По версии следствия, в августе и сентябре 2023 года юноши осуществили два поджога на станции Обь Западно-Сибирской, которые сотрудники правоохранительных органов расценили как диверсию. Инструкции 19-летним юношам давал куратор в интернете, за эти действия они получали деньги.

«В результате его противоправных действий владельцам указанных объектов причинен ущерб на общую сумму свыше 800 тысяч рублей», – сообщается в публикации.

Отмечается, что в этот момент школьники были несовершеннолетними.

Суд приговорил фигурантов к пяти годам и шести месяцам лишения свободы, которые они проведут в колонии общего режима. Деньги, которые молодые люди получили после диверсии, суд обратил в доход государства.

Ранее в Томской области подростка заподозрили в попытке диверсии на железной дороге.

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