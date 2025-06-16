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Создатели «нового паспорта РФ» оценили реакцию МВД на их проект

Создатели «нового паспорта РФ» заявили, что не удивлены реакции МВД на их проект
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паспортроссии.рф

Создатели «нового паспорта РФ» заявили, что не удивились реакции МВД на их проект. Об этом они сказали в беседе с изданием «Подъем».

В PR-агентстве Atlas, которому принадлежит идея, сказали, что ожидали подобную реакцию. Авторы концепта отметили, что пока это лишь проект, однако его реализацию планируется обсудить в Госдуме.

«В реакции МВД нет ничего удивительного, мы нигде не говорили, что это официально принятый документ. Мы везде подчеркиваем в публичной коммуникации, что это разработанный нами концепт, который уже имеет рабочий прототип и который только планируется обсудить в Госдуме», — рассказали в агентстве.

На данный момент паспорт можно заказать в качестве сувенирной продукции. В организации отметили, что их прототип пользуется невероятным спросом — суммарный охват проекта более 12 млн человек.

16 июня PR-агентство Atlas представило концепт «нового российского паспорта» со своим дизайном и символикой. Ожидается, что в новом паспорте появится страница с персональными данными, в частности с группой крови, номером СНИЛС и информацией о хронических заболеваниях и инвалидности.

Авторы идеи также предложили изменить дизайн страниц паспорта, изобразив на них культурные, исторические и природные символы.

В МВД России опровергли информацию о разработке нового дизайна паспорта России. В ведомстве сообщили, что информация в СМИ и в Telegram-каналах не соответствуют действительности.

Ранее в Госдуме удивились теленку и квадроберу в проекте нового паспорта РФ.

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