Создатели «нового паспорта РФ» оценили реакцию МВД на их проект

Создатели «нового паспорта РФ» заявили, что не удивлены реакции МВД на их проект

Создатели «нового паспорта РФ» заявили, что не удивились реакции МВД на их проект. Об этом они сказали в беседе с изданием «Подъем».

В PR-агентстве Atlas, которому принадлежит идея, сказали, что ожидали подобную реакцию. Авторы концепта отметили, что пока это лишь проект, однако его реализацию планируется обсудить в Госдуме.

«В реакции МВД нет ничего удивительного, мы нигде не говорили, что это официально принятый документ. Мы везде подчеркиваем в публичной коммуникации, что это разработанный нами концепт, который уже имеет рабочий прототип и который только планируется обсудить в Госдуме», — рассказали в агентстве.

На данный момент паспорт можно заказать в качестве сувенирной продукции. В организации отметили, что их прототип пользуется невероятным спросом — суммарный охват проекта более 12 млн человек.

16 июня PR-агентство Atlas представило концепт «нового российского паспорта» со своим дизайном и символикой. Ожидается, что в новом паспорте появится страница с персональными данными, в частности с группой крови, номером СНИЛС и информацией о хронических заболеваниях и инвалидности.

Авторы идеи также предложили изменить дизайн страниц паспорта, изобразив на них культурные, исторические и природные символы.

В МВД России опровергли информацию о разработке нового дизайна паспорта России. В ведомстве сообщили, что информация в СМИ и в Telegram-каналах не соответствуют действительности.

Ранее в Госдуме удивились теленку и квадроберу в проекте нового паспорта РФ.