В Госдуме удивились теленку и квадроберу в проекте нового паспорта РФ

PR-агентство ATLAS представило концепт «нового российского паспорта» — со своим дизайном и символикой. Зампред комитета Госдумы по госстроительству Сардана Авксентьева заявила «Газете.Ru», что дизайн интересный, но некоторые элементы «вызывают изумление».

«Символика, отражающая регионы и историю, — это сильная сторона предложения. Паспорт должен вызывать чувство гордости. Вместе с тем теленок на подушке, квадроберы и индеец вызывают лично у меня изумление. И хотелось бы увидеть больше информации о том, как эти новые элементы (типа голограмм) повысят безопасность документа», — сказала она.

Депутат также также оценила присутствие QR-кода с данными о человеке в документе.

«Визуально дизайн интересный и современный. Идея с QR-кодом хорошая. Партия «Новые люди» выступает за внедрение цифровых документов, будь то студенческий или Мигрант ID. Но некоторые элементы на разворотах кажутся немного перегруженными для официального документа. Главное, чтобы это не мешало функциональности и защите», — сказала депутат.

Авксентьева считает, что обновление дизайна документа – нормальный процесс. Но перед обсуждением необходимо технически доработать паспорт.

«Мне непонятно почему отсутствует [графа] отчество. Инициаторами предлагается срок паспорта 5 лет, это может создать неудобства для граждан. И надо подумать, насколько нужны в персональной информации наши хронические заболевания. Обновление дизайна – нормальный процесс. Важно, чтобы он был практичным (удобочитаемость, защита) и эстетически приемлемым для большинства граждан. Надеюсь, итоговый вариант учтет мнения, высказанные в ходе обсуждения. Хотя новый дизайн безусловно яркий и запоминающийся, лично мне ближе более сдержанный и официальный стиль. Тем не менее, если он технически совершенен и хорошо защищен, это можно обсуждать», — сказала она.

До этого коммуникационное агентство ATLAS показало концепцию нового российского паспорта на замену внутреннему и заграничному. В компании сообщили, что планируют официально обсудить в Госдуме проект в ближайшее время. Подразумевается, что в новом паспорте должна появиться страница с персональными сведениями, где также будет указана группа крови, СНИЛС, номер медицинского страхования, хронические заболевания, наличие аллергии и инвалидности. Авторы идеи предлагают также поменять дизайн страниц паспорта, изобразив на них культурные, исторические и природные символы.

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