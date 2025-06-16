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В МВД ответили на сообщения о разработке нового дизайна паспорта России

МВД опровергло информацию о разработке нового дизайна паспорта России
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паспортроссии.рф

Министерство внутренних дел (МВД) России опровергло информацию о разработке нового дизайна паспорта России. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале.

Она подчеркнула, что сообщения в СМИ и Telegram-каналах о новом дизайне документа не соответствуют действительности.

«Министерством внутренних дел Российской Федерации, равно как и иными федеральными органами исполнительной власти, новый вид паспорта взамен действующего не разрабатывался, законодательных инициатив по указанной тематике в МВД России не поступало», — написала Волк.

По ее словам, вместе с тем министерство работает над улучшением документа — прорабатываются вопросы совершенствования форм-фактора паспорта и усиления степени его защиты.

16 июня PR-агентство ATLAS представило концепт «нового российского паспорта» — со своим дизайном и символикой. В компании сообщили, что планируют официально обсудить в Госдуме проект в ближайшее время. Подразумевается, что в новом паспорте должна появиться страница с персональными сведениями, где также будет указана группа крови, СНИЛС, номер медицинского страхования, хронические заболевания, наличие аллергии и инвалидности. Авторы идеи предлагают также поменять дизайн страниц паспорта, изобразив на них культурные, исторические и природные символы.

Ранее в Госдуме удивились теленку и квадроберу в проекте нового паспорта РФ.

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