Боец СВО вернулся на родину и покалечил себя возле здания банка

В Махачкале боец СВО покалечил себя у отделения банка и заявил о боязни плена

В Махачкале вернувшийся со специальной военной операции (СВО) боец специально покалечил себя у отделения банка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина встал в дверях офиса банка, расположенного в местном торговом центре, после чего стал наносить себе увечья. К нему подбежали прохожие для оказания помощи.

Позднее стала известна личность мужчины — им оказался недавно приехавший с фронта ветеран боевых действий. Он просил позвонить своему сыну, а также кричал, что боится попасть в украинский плен. На помощь к нему прибыли сотрудники полиции и скорой помощи.

Этой весной уголовное дело о похищении участника специальной военной операции заведено в селе Екатериновка в Приморском крае. Сообщалось, что бойца СВО насильно увезли на окраину села и избили после того, как у него произошла перепалка с продавцом местного магазина.

Следователи задержали двух человек, подозреваемых в нападении на участника специальной военной операции. Инцидент произошел в селе Хороль.

Ранее сообщалось, что в Ростове ветеран СВО с поврежденной ногой поднимается на 7-й этаж.