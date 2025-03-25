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В Приморье завели дело о похищении участника СВО

В селе Екатериновка в Приморье завели уголовное дело о похищении ветерана СВО
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Уголовное дело о похищении участника специальной военной операции заведено в селе Екатериновка в Приморском крае. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

В местных Telegram-каналах появились сведения о том, что осенью прошлого года в Екатериновке бойца СВО насильно увезли на окраину села и избили после того, как у него произошла перепалка с продавцом местного магазина.

В связи с широким общественным резонансом следователи попросили прокурора передать уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью из органов МВД в территориальный следственный отдел СКР. По факту похищения участника СВО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ, уточнили в СУСК РФ.

До этого сообщалось, что следователи в Приморском крае задержали двух человек, подозреваемых в нападении на участника специальной военной операции. Инцидент произошел в селе Хороль.

Ранее на Кубани двое мужчин напали на ветерана СВО.

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