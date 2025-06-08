В Мадриде прошла антиправительственная акция

Около 50 тысяч человек приняли участие в антиправительственной акции в центре Мадрида, организованной главной оппозиционной правой Народной партией (НП). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам лидера НП Нуньеса Фейхоо, правительству следует провести выборы, а сделать это необходимо сейчас, поскольку действующего премьера «никто не выбирал».

На митинге также выступила глава Мадридского автономного сообщества Исабель Диас Аюсо, которая обвинила правительство в коррупции и проведении авторитарной политики.

10 мая в Мадриде прошли протесты за отставку премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Участники акции размахивали флагами Испании и несли баннеры, на которых премьера называли предателем. Митингующие также призывали посадить политика в тюрьму за действия правительства во время наводнений в Валенсии.

В конце октября в Испании произошло крупнейшее за последние 30 лет наводнение. Ливни обрушились на автономное сообщество Валенсия и ряд иных территорий. Утром 30 октября газета The Guardian сообщила, что после наводнений в стране пропали без вести семь человек. Из-за ливней в Валенсии были залиты железнодорожные пути и трассы, движение скоростных поездов в регионе было приостановлено.

Ранее в Валенсии на митинге против властей пострадали десятки полицейских.