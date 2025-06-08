На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Мадриде прошла антиправительственная акция

Массовая акция с требованием отставки премьера Испании прошла в Мадриде
close
Andrea Comas/Reuters

Около 50 тысяч человек приняли участие в антиправительственной акции в центре Мадрида, организованной главной оппозиционной правой Народной партией (НП). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам лидера НП Нуньеса Фейхоо, правительству следует провести выборы, а сделать это необходимо сейчас, поскольку действующего премьера «никто не выбирал».

На митинге также выступила глава Мадридского автономного сообщества Исабель Диас Аюсо, которая обвинила правительство в коррупции и проведении авторитарной политики.

10 мая в Мадриде прошли протесты за отставку премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Участники акции размахивали флагами Испании и несли баннеры, на которых премьера называли предателем. Митингующие также призывали посадить политика в тюрьму за действия правительства во время наводнений в Валенсии.

В конце октября в Испании произошло крупнейшее за последние 30 лет наводнение. Ливни обрушились на автономное сообщество Валенсия и ряд иных территорий. Утром 30 октября газета The Guardian сообщила, что после наводнений в стране пропали без вести семь человек. Из-за ливней в Валенсии были залиты железнодорожные пути и трассы, движение скоростных поездов в регионе было приостановлено.

Ранее в Валенсии на митинге против властей пострадали десятки полицейских.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами