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Испанцы призвали открыть границы для российских туристов

Жители Барселоны провели акцию с призывом открыть границы для туристов из России

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Depositphotos

У храма Святого Семейства в Барселоне активисты вышли на акцию протеста с призывом открыть границы для туристов из России. Об этом сообщает издание «Известия».

Протестующие скандировали фразу «Хотим туризм, осуждаем нацизм». Они отметили, что потери Испании за 2022 и 2023 годы составили порядка €4 млрд из-за отсутствия туристов из России. Также они подчеркнули, что финансирование «нацистского режима» Владимира Зеленского обошлось жителям ЕС и США в €300 млрд.

Протестующие заявили, что большинство украинцев являются заложниками режима и не желают конфликтовать с РФ.

11 июня стало известно, что для граждан России и еще ряда стран с 11 июня визовый сбор при получении шенгенской визы увеличился с €80 до €90.

8 июня сообщалось, что Италия выдала наибольшее число шенгенских виз гражданам РФ по результатам предыдущего года. Россиянам одобрили 134,3 тыс. виз.

До этого сообщалось, что в 2023 году россияне подали 520 тысяч заявлений на получение шенгенских виз, при этом общая доля отказов составила 10,6%.

Ранее Россия вошла в топ стран по уровню отказов в оформлении «шенгена».

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