В Белгородской области нашли установку РЭБ на сайте объявлений

В Белгородской области на одном из популярных сайтов появилось объявление о продаже комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на совещании, видео с которого опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

По предварительной информации, речь может идти о комплексе, ранее переданном селу Мокрая Орловка. Гладков заявил, что намерен лично разобраться в ситуации и поручил провести проверку наличия всех систем РЭБ, переданных в приграничные районы.

Гладков также поручил министру цифрового развития области Сергею Четверикову проверить местонахождение всех систем РЭБ в регионе, в том числе и проданной. При этом губернатор не исключил, что появившаяся информация может быть фейком.

До этого депутат Государственной думы и член комитета по культуре Ольга Германова, общаясь с жителями приграничных районов Курска, сообщила, что на украинском сайте продаются иконы из монастыря, находящегося под оккупацией украинских войск.

Ранее учебные пособия НАТО для ВСУ выставили на продажу на украинских барахолках.