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Пожилые американцы могут лишиться сиделок из-за антимигрантской политики Трампа

Bloomberg: пожилые американцы лишатся сиделок из-за борьбы Трампа с мигрантами
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SibRapid/Shutterstock/FOTODOM

Пожилые граждане США могут лишиться сиделок и помощников по дому из-за борьбы президента страны Дональда Трампа с нелегальными мигрантами. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные американского правительства.

По данным агентства, каждый пятый работник в сфере частного здравоохранения приехал в Соединенные Штаты из другой страны.

Ожидается, что спрос на такую помощь будет расти по мере старения американского населения. Отрасль все больше полагается на мигрантов для эти должности. На долю иностранцев приходится более 40% помощников по частному здравоохранению и почти 30% сиделок, согласно данным правительства.

Несмотря на эти статистические данные, пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон заявила, что недостатка «американских умов и рук» для увеличения рабочей силы нет.

15 июня газета The Washington Post со ссылкой на служебную записку, подписанную госсекретарем Марком Рубио, сообщила, что администрация Трампа может запретить или ограничить въезд в страну гражданам 36 государств.

Ранее Трамп призвал полицию активнее депортировать нелегальных мигрантов.

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