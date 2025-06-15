На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что Трамп хочет запретить въезд в стран гражданам более 30 стран

WP: Трамп может запретить въезд в США гражданам еще 36 стран
close
The White House via Twitter/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа может запретить или ограничить въезд в страну гражданам еще 36 стран. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Из 36 государств, на которые которые могут распространиться новые ограничения, 25 государств Африки, включая Египет. Запрет также может распространиться на граждан стран Центральной Азии и Карибского региона.

По данным издания служебная записка на эту тему была подписана американским госсекретарем Марком Рубио. Документ передали дипломатам, отвечающим за общение с данными странами.

До этого Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что спасет Лос-Анджелес от «вторжения мигрантов». Он добавил, что поручил министру внутренней безопасности Кристи Ноэм, шефу Пентагона Питу Хегсету и генпрокурору Пэм Бонди сделать все необходимое, чтобы «освободить Лос-Анджелес», прекратить «бунты мигрантов» и восстановить порядок. В город направили 2 тыс. бойцов Нацгвардии.

Ранее сообщалось, что Вашингтон начнет перемещение тысяч мигрантов на военную базу в Гуантанамо.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами