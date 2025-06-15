В США заявили, что Трамп хочет запретить въезд в стран гражданам более 30 стран

WP: Трамп может запретить въезд в США гражданам еще 36 стран

Администрация президента США Дональда Трампа может запретить или ограничить въезд в страну гражданам еще 36 стран. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Из 36 государств, на которые которые могут распространиться новые ограничения, 25 государств Африки, включая Египет. Запрет также может распространиться на граждан стран Центральной Азии и Карибского региона.

По данным издания служебная записка на эту тему была подписана американским госсекретарем Марком Рубио. Документ передали дипломатам, отвечающим за общение с данными странами.

До этого Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что спасет Лос-Анджелес от «вторжения мигрантов». Он добавил, что поручил министру внутренней безопасности Кристи Ноэм, шефу Пентагона Питу Хегсету и генпрокурору Пэм Бонди сделать все необходимое, чтобы «освободить Лос-Анджелес», прекратить «бунты мигрантов» и восстановить порядок. В город направили 2 тыс. бойцов Нацгвардии.

Ранее сообщалось, что Вашингтон начнет перемещение тысяч мигрантов на военную базу в Гуантанамо.