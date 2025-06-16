Детский психолог рассказала, куда пропали квадроберы

Мода на квадроберство среди детей прошла, поскольку движение больше не является трендом. Об этом «Газете.Ru» заявила детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, детям очень важно следовать моде, поэтому это увлечение было недолговечным.

«Действительно, мода на квадроберов прошла, и количество заинтересованных лиц снизилось. Но тем не менее все равно они ведут свои соцсети, продолжают выставлять свои ролики, но так как опасности под этим действием никакой нет, то, соответственно, и обсуждения стихли, и интерес общественности к этому пропал. Детям очень важно, чтобы это был модный тренд. Модных трендов много — с одного на другой перескакивает взгляд, и, соответственно, все это увлечение недолговечное, сиюминутное, как дань моде. И вот последователей таких, небольшая группка людей, которые в этом застряли, увлеклись, становится все меньше и меньше», — сказала она.

В декабре прошлого года «Газета.Ru» писала о проведенном экспертами «Актион Образование» опросе, который показал, что более трех четвертей родителей учеников российских школ выступают за запрет квадроберства. В основном родители видят в этом увлечении «неадекватное поведение», «расчеловечивание» и даже «агрессивность».

Осенью депутат и певец Денис Майданов сообщал, что в Госдуме работают над законопроектом о контроле над квадробингом. Депутат отмечал, что квадробинг неполезен и для детей «есть куча других способов себя занять».

Ранее депутат Останина ответила на просьбу запретить фембоев.