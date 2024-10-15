В Госдуме работают над законом о контроле за квадроберами

В Госдуме работают над законопроектом о контроле над квадробингом. Об этом заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, певец Денис Майданов.

«Мы работаем над разработкой закона», — сказал Майданов агентству.

По его словам, изначально квадробика воспринималась как игра, но «дети начали это воспринимать как свой образ жизни, это уже не игрушки».

Депутат считает, что квадробинг не полезен и для детей «есть куча других способов себя занять».

Квадроберы — люди, преимущественно подростки, занимающиеся имитацией действий и повадок животных. Увлечение квадробингом может решить проблему недостатка реального общения среди подрастающего поколения и положительно влияет на самооценку, рассказала психолог Анастасия Савина.

Что ученые говорят о квадробинге читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее ученый объяснила моральной паникой ситуацию с квадроберами в России.