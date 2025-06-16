Пару из Тюменской области задержали за продажу «галлюциногенных конфет»

В Талице задержали семейную пару за продажу конфет с галлюциногенными грибами

В Талице Тюменской области задержали семейную пару за продажу конфет с галлюциногенными грибами, они отправляли их по почте. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

В 2022 года они нашли методику выращивания плодовых тел грибов, содержащих наркотическое средство. Они начали выращивать грибы, после чего их сушили и добавляли в растопленный шоколад. Таким образом они создавали конфеты с незаконной начинкой.

Они отправляли коробки с такими конфетами по почте. В 2024 году сотрудники транспортной полиции заметили подозрительные конфеты. Позже создатели незаконных конфет был задержаны. В отношении нарушителей закона заведено уголовное дело.

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