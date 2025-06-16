На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пару из Тюменской области задержали за продажу «галлюциногенных конфет»

В Талице задержали семейную пару за продажу конфет с галлюциногенными грибами
close
Telegram-канал Уральская транспортная прокуратура

В Талице Тюменской области задержали семейную пару за продажу конфет с галлюциногенными грибами, они отправляли их по почте. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

В 2022 года они нашли методику выращивания плодовых тел грибов, содержащих наркотическое средство. Они начали выращивать грибы, после чего их сушили и добавляли в растопленный шоколад. Таким образом они создавали конфеты с незаконной начинкой.

Они отправляли коробки с такими конфетами по почте. В 2024 году сотрудники транспортной полиции заметили подозрительные конфеты. Позже создатели незаконных конфет был задержаны. В отношении нарушителей закона заведено уголовное дело.

Недавно в Петербурге сотрудники правоохранительных органов накрыли студию, в которой снимали ролики непристойного характера. При обыске в помещении, помимо оборудования для съемок, обнаружили оккультную литературу и атрибутику, три флага запрещенного сообщества, восемь стеклянных емкостей и два свертка с неизвестным веществом.

Ранее российский полицейский подбросил мужчине наркотики и сам стал фигурантом дела.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами