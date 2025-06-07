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Российский полицейский подбросил мужчине наркотики и сам стал фигурантом дела

В Ингушетии арестовали экс-полицейского, подбросившего мужчине наркотики

В Ингушетии заключили под стражу экс-полицейского, который подбросил мужчине наркотики, чтобы самому его «поймать». Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Бывший оперуполномоченный наркоконтроля республиканского МВД обвиняется в превышении должностных полномочий, совершенном из личной заинтересованности. По данным следствия, 27 октября 2024 года ночью селами Али-Юрт и Сурхахи Назрановского района фигурант вместе со знакомой подбросили 35-летнему мужчине наркотики, после чего задержали его и возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Магасский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде ареста. Стражи порядка устанавливают прочие детали и обстоятельства случившегося.

Ранее в Москве полицейский избил и ограбил прохожего вместе со своими знакомыми.

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