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Москвичам спрогнозировали вспышку летнего тепла перед похолоданием

Синоптик Вильфанд пообещал москвичам два летних дня перед возвращением прохлады
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Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Летняя погода ненадолго вернется в столицу в начале недели, рассказал «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в понедельник, 16 июня, температура поднимется до +23-25°C. Однако возвращение тепла может сопровождаться грозой и кратковременными дождями.

«Во вторник тоже малооблачно — +21-23°C, а потом опять постепенное понижение до +20°C», — заявил синоптик.

До этого он предупреждал, что за выходные в Москве выпадет от 20 до 40% месячной нормы осадков. Они называются «обложными», потому что не проходят быстро, а после дождей не выходит солнце. Эксперт отметил, что температура в городе по-прежнему ниже нормы, несмотря на то, что в воскресенье, 15 июня, она поднималась до +17-19°C. Такую динамику Вильфанд объяснил притоком холодного воздуха со стороны полуостровов Таймыр и Ямал и плотной облачностью.

Ранее российские туристы не смогли улететь с китайского острова.

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