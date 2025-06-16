В Израиле назвали число застрявших в стране туристов

Минтуризма: около 40 тысяч туристов застряли в Израиле из-за конфликта с Ираном

Около 40 тысяч иностранных туристов находятся в Израиле, который с началом конфликта с Ираном приостановил авиасообщение с другими странами. Об этом сообщила пресс-служба министерства туризма Израиля.

Отмечается, что под руководством министра туризма Израиля Хаима Каца ведомство поддерживает связь с заинтересованными сторонами туристической отрасли, включая гостиницы и других поставщиков услуг размещения, с целью оказания помощи нуждающимся иностранцам.

Кроме того, минтуризма Израиля открыло круглосуточный виртуальный офис, который оповещает туристов в Израиле на английском и иврите через различные цифровые сервисы.

До этого сообщалось, что группа российских журналистов, освещавших прибытие первого рейса из Москвы в израильский город-курорт Эйлат, была эвакуирована через территорию Иордании в связи с обострением обстановки в регионе.

15 июня МИД Израиля и министерство транспорта выпустили совместное заявление, согласно которому воздушное пространство страны остается полностью закрытым для гражданских самолетов до тех пор, пока в системе безопасности не будет принято решение об открытии неба.

Ранее было названо число россиян, эвакуированных из Ирана.