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Названо число россиян, эвакуированных из Ирана

Посольство РФ: 15 июня из Ирана эвакуировали 225 граждан России
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Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Из Ирана 15 июня эвакуировали 225 граждан Российской Федерации, в их числе семьи дипломатов. Об этом заявили в посольстве России в исламской республике, передает ТАСС.

Также в диппредставительстве сообщили, что из Ирана в Азербайджан 14 и 15 июня эвакуировались 313 человек. Кроме того, при поддержке МИД РФ из страны эвакуировали ряд граждан Белоруссии, Сербии, Узбекистана и Таджикистана.

До этого пресс-служба ВВС Израиля сообщила о ликвидации четырех высокопоставленных сотрудников иранской разведки, включая главу разведывательной службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание — 3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

Ранее посол рассказал, что взрыв повредил дома в Израиле, в которых живут российские дипломаты.

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