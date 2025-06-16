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В Псковской области объяснили перебои с мобильным интернетом

В Псковской области перебои с интернетом связали с обеспечением безопасности
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Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Решение о временном ограничении доступа к мобильному интернету приняли в Псковской области для обеспечения безопасности критически важных объектов, расположенных на территории субъекта РФ. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Он отметил, что подобные меры предусмотрены и в других регионах страны.

По словам Ведерникова, о предстоящем отключении предупреждали перед Днем Победы, ведь 9 мая необходимо было обеспечить безопасность участников массового мероприятия с определенными временными и территориальными рамками.

«Сейчас речь идет об иной ситуации, публичная подготовка к которой просто невозможна», — подчеркнул губернатор.

Глава Псковской области сообщил, что понимает реакцию на отсутствие привычных цифровых сервисов, так как любое ограничение возможностей выбивает из рабочего ритма.

«Но уверен, каждый согласится — безопасность важнее всего — и людей, и инфраструктурных объектов, от которых во многом зависит уклад жизни городов и поселков», — написал Ведерников.

Кроме того, губернатор попросил с пониманием отнестись к этой временной ситуации.

14 июня власти Татарстана рассказали, что снижение скорости мобильного интернета во время сигнала «Беспилотная опасность» связано с мерами безопасности. По словам представителя пресс-службы Раиса Татарстана Лилии Галимовой, ограничения носят временный характер и вводятся для защиты населения.

Ранее Путин поручил уделить особое внимание поддержке интернета в РФ.

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