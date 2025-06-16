Названы неожиданные свойства поцелуев и объятий

Поцелуи и объятия воздействуют на человека тактильно, развивая тем самым моторную сферу и воздействуя на эмоциональную. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила клинический психолог Дарья Сальникова.

«Поцелуй задействует около 40 и больше нервных окончаний, которые положительно влияют на нервную систему, тем самым физиологически способствуют профилактике инсультов и сосудистых заболеваний. То же самое дело обстоит с объятиями», — отметила специалист.

Она напомнила, что в моторную сферу человека входят семь органов чувств: осязание, обоняние, зрение, слух, тактильность, вестибулярный аппарат и мышечная память.

Психотерапевт Ванесса Марин (США) до этого говорила, что объятия и поцелуи играют важную роль в укреплении эмоциональной связи между партнерами. Она рассказала, что оптимальная продолжительность поцелуя составляет шесть секунд, а объятий — 20-30.

Ранее ученые выяснили, безопасны ли поцелуи для людей с непереносимостью глютена.