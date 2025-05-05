Названа оптимальная продолжительность объятий и поцелуев

Физический контакт без сексуального подтекста играет важную роль в укреплении эмоциональной связи между партнерами, утверждает сексолог и психотерапевт Ванесса Марин (США). В интервью изданию Hindustan Times она рассказала, что оптимальная продолжительность поцелуя составляет шесть секунд, а объятий — 20-30.

По словам эксперта, именно такое время необходимо организму для выработки окситоцина. Это гормон, который вырабатывается в гипоталамусе и выделяется в кровь расположенным рядом гипофизом. Окситоцин отвечает за ощущение близости и доверия. Психотерапевт отметила, что такие выводы были получены в результате клинических исследований с участием пар.

Кроме того, Марин советует чаще устанавливать зрительный контакт, так как он усиливает чувство значимости и эмоциональной связи. Ключевым элементом здоровых отношений сексолог называет благодарность. Пары, в которых партнеры регулярно выражают признательность друг другу, как правило, чаще сообщают о более ярком ощущении счастья и удовлетворенности в отношениях.

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