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В Египте столкнулись два курортных катера

Mash: на египетском курорте Хургада столкнулись два катера, произошел пожар

Два курортных катера столкнулись у причала в городе Хургада в Египте. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В результате столкновения на одном из катеров взорвался баллон, из-за чего вспыхнул пожар. По словам очевидцев, пожар горит уже больше часа — сильный ветер мешает тушению. Один из катеров почти полностью выгорел. Находившийся на судне мужчина получил легкие ссадины.

По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания в машинном отделении.

Telegram-канал SHOT сообщает, что катера столкнулись на побережье вблизи одного из самых популярных отелей в Хургаде — Marina.

В конце апреля катер, совершавший прогулку по Сулакскому каньону в Дагестане, врезался в скалу. Судно опрокинулось, все пассажиры упали в воду. Известно, что одного человека спасти не удалось. Всего на борту было восемь туристов. Шесть человек были госпитализированы.

Суд Махачкалы арестовал до 2 июня предпринимателя, который организовал прогулку на катере. Согласно судебным материалам, обвиняемый организовал катание на катере, при этом наняв сотрудника, у которого не было необходимых прав для управления маломерным судном. Водитель катера также был задержан. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ.

Ранее в США лодка с пассажирами взлетела в воздух и сделала сальто во время гонок.

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