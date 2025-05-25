Против бывшей жены Паши Техника завели уголовное дело о клевете

Против бывшей жены Паши Техника, блогерши Евы Карицкой (Карина Мельничук — настоящее имя), возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает проект «Выжившие».

На Карицкую подала в суд клиника, в которой проходил терапию Техник. Экс-супругу рэпера будут судить по статье 128 (Клевета). Ей может грозить лишение свободы сроком до 5 лет.

«В настоящий момент мы заняты привлечением юристов. Завтра будут подробности о возможной ответственности и последствиях уголовного дела», — заявили представители проекта.

Проект «Выжившие» — это команда активиста Максима Урядова, которая занимается съемкой фильмов о борьбе с наркотической и алкогольной зависимостью. Известно, что проект собирал деньги на лечение Паши Техника. Максим Урядов был задержан на прощании с Техником. Он пустил дрон в толпу фанатов.

В мае Карицкая опубликовала голосовое сообщение, в котором неизвестная девушка признается, что во время пребывания Паши Техника в Таиланде помогла некоему «Борису», чтобы кончина рэпера не произошла при нем. По словам девушки, врач вколол музыканту препарат, благодаря которому Техник резко открыл глаза и сам дошел до машины.

Ранее картину Паши Техника купили за 10 млн рублей.