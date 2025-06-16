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Волгоградцы вышли на улицу и потребовали вмешательства Бастрыкина

Жители Волгограда вышли на митинг против застройки берега Волги
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Пресс-служба Парка культуры и отдыха Волгограда

Волгоградцы вышли на улицы и обратились к главе Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину с требованием вмешаться в ситуацию с планами по застройке берега Волги. Об этом сообщает «Волгоград онлайн».

Жители беспокоятся, что высотные здания закроют им вид на реку. Поэтому они обратились к главе СК с просьбой проверить действия местных властей, которые, по их мнению, были необоснованными.

По информации журналистов, митинг не собрал большого числа участников: пришли от 14 до 20 человек, хотя ожидалось около 200.

В августе прошлого года результаты исследования бюро территориального развития ATLAS показали, что в России около 900 городов расположены у рек, однако набережные доступны далеко не всем горожанам и туристам — подходы к воде заблокированы промзонами или жилыми комплексами.

В частности, эта проблема очень распространена на Волге. Например, в Саратове промзоны закрывают около 40% берега — там находятся транспортные развязки с железнодорожными путями. В Волгограде эта цифра — 25%. В Астрахани берег Волги на 20% заблокирован со стороны городского центра и на 40% со стороны Трусовского района.

Ранее в Волгоградской области поймали сбежавшего из части контрактника.

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