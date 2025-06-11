В Волгоградской области поймали сбежавшего из части контрактника

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Волгоградской области задержали контрактника, сбежавшего из войсковой части. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Задержан военнослужащий, самовольно оставивший войсковую часть и причастный к незаконному обороту наркотических средств в крупном размере с целью бесконтактного сбыта», — говорится в заявлении.

Силовики изъяли у мужчины около 400 грамм синтетического наркотика. По данным ФСБ, задержанный собирался сбыть запрещенные вещества на территории региона через тайники.

На этом фоне в отношении контрактника возбудили уголовное дело сразу по двум статьям. Речь идет о самовольном оставлении войсковой части и покушении на сбыт наркотиков.

При этом в прошлом россиянина уже судили за кражу. В 2024 году, отбывая срок наказания, он заключил контракт с министерством обороны России на один год. Но позже мужчина сбежал из войсковой части, попав в поле зрения правоохранителей только в мае текущего года.

Ранее военнослужащий сбежал с полигона в Воронежской области через четыре дня после подписания контракта с Минобороны России.