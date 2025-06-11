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В Волгоградской области поймали сбежавшего из части контрактника

ФСБ: под Волгоградом задержали ранее судимого контрактника, сбежавшего из части
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РИА Новости

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Волгоградской области задержали контрактника, сбежавшего из войсковой части. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Задержан военнослужащий, самовольно оставивший войсковую часть и причастный к незаконному обороту наркотических средств в крупном размере с целью бесконтактного сбыта», — говорится в заявлении.

Силовики изъяли у мужчины около 400 грамм синтетического наркотика. По данным ФСБ, задержанный собирался сбыть запрещенные вещества на территории региона через тайники.

На этом фоне в отношении контрактника возбудили уголовное дело сразу по двум статьям. Речь идет о самовольном оставлении войсковой части и покушении на сбыт наркотиков.

При этом в прошлом россиянина уже судили за кражу. В 2024 году, отбывая срок наказания, он заключил контракт с министерством обороны России на один год. Но позже мужчина сбежал из войсковой части, попав в поле зрения правоохранителей только в мае текущего года.

Ранее военнослужащий сбежал с полигона в Воронежской области через четыре дня после подписания контракта с Минобороны России.

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