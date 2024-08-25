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До 30% речных набережных в российских городах заняты промзонами

ATLAS: в России треть набережных в городах заняты промзонами

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Виталий Тимкив/РИА Новости

В России около 900 городов расположены у рек. Однако, по результатам исследования бюро территориального развития ATLAS, набережные доступны далеко не всем горожанам и туристам — подходы к воде заблокированы промзонами или жилыми комплексами. «Газета.Ru

В частности, эта проблема очень распространена на Волге. Например, в Саратове промзоны закрывают около 40% берега — там находятся транспортные развязки с железнодорожными путями. В Волгограде эта цифра — 25%. В Астрахани берег Волги на 20% заблокирован со стороны городского центра, и на 40% со стороны Трусовского района.

В городах меньшей площади и протяженности вдоль рек, например, в Тольятти, ситуация обратная: застройка рыхлая, озеленение и зоны ИЖС занимают более половины территорий у воды. При этом организованные набережные не отличаются разнообразием и плотностью функций. Там мало туристических объектов, сервисов, коммерческих и культурных заведений. Их концентрация повышается только в районе исторического центра.

«По нашему мнению, набережная для города — это в первую очередь центр притяжения, место, где формируются сообщества, развивается малый бизнес. Благоустройство и развитие таких территорий преображает облик городов со стороны реки и дарит им новые достопримечательности и характеристики, привлекательные для туристов и горожан», — прокомментировала генеральный директор бюро ATLAS Александра Сытникова.

В мировой практике существует два основных подхода к комплексному и устойчивому девелопменту набережных. Первый — создание рекреационных пространств «мягким» способом. Лидер в этой области — Китай. Например, в городе Ухань 503 гектара береговой линии планируют превратить в мультифункциональное пространство с фокусом на поддержание экосистемы, сохранение топографии и биоразнообразия.

Второй подход — комплексный девелопмент, в результате которого появляется не только коммерческая застройка и апартаменты, но и многофункциональные рекреационные пространства, парки, променады, туристические и спортивные центры. Его использовали, например, в Чикаго — в 2010-е там реализовали проект прибрежной зоны Чикаго-Парк. Редевелопмент оздоровил как саму набережную (появились марина с водным транспортом и ресторанами, бухта, пешеходные пространства и др.), так и городскую экономику: с 2016 по 2019 год здесь появилось 170 сезонных и 125 рабочих мест с частичной занятостью. Число продавцов удвоилось, а их прибыль с 2014 по 2018 год увеличилась на 164%.

Самый распространенный тип набережных в России — это просторный линейный променад с «жестким» бетонным берегоукреплением. Исключений в виде комплексного современного природного благоустройства пока немного — в основном это Татарстан и Нижегородская область. Для благоустройства остальных территорий нужен системный подход, основанный на типологических решениях, климатических условиях и запросах современных горожан.

При благоустройстве набережных на Волге ATLAS предлагает отталкиваться от задач формирования комфортного микроклимата. В южных городах необходимо интегрировать системы навесов и мелкодисперсного орошения, а также экологичные типы мощения — бетонные георешетки, плитку и мебель из вторично переработанных материалов. Холод в данном случае тоже не помеха: пляжи существуют даже в Норвегии, например, в Осло в районе Соренга, где в условиях северного климата и плотной застройки появляются деревянные причалы и пляжи прямо в центре города.

«Для развития набережных нужны комплексные модели и новые подходы, основанные на сбалансированных решениях для экологической устойчивости и поддержания здоровья рек, возвращении горожанам контакта с водой через создание новых пространств для отдыха и мероприятий – городских пляжей и пристаней, а для бизнеса – открытие новых возможностей, причалы для яхтенных центров, гостиничные комплексы, кафе и рестораны», — подчеркнула руководитель проектов бюро ATLAS Дарья Коваленко.

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