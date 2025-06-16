Россиянам рассказали, что делать с сомнительными вакансиями при поиске работы

Сайтам по поиску работы нужно проверять вакансии, потому что мошенники есть везде, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса SuperJob. А пользователям стоит сообщать в службу поддержки о сомнительных предложениях.

«Мошенники есть везде, не только на работных сайтах. Сайтам нужно проверять вакансии и внимательно следить, какие вакансии они публикуют. У нас есть определенный регламент, определенные правила, и каждый специалист проверяет каждую вакансию — это не автоматически», — рассказали в SuperJob.

В пресс-службе пояснили, что в случае, если соискатель встречает «сомнительную вакансию», то на нее необходимо пожаловаться.

«Да, [нужно] пожаловаться. И не вестись на какие-то сомнительные вакансии, где просят заплатить денег за собеседование или перейти по каким-то сомнительным ссылкам, и так далее», — сказали там.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что молодых девушек в России вербуют в эскорт под видом SMM-менеджеров. Как отметили в издании, одна из компаний позвала на собеседование 19-летнюю ростовчанку, название компании на сайте указано не было, а в обязанностях – публикация видеороликов. На собеседовании работодатель признался, что представляет эскорт-агентство.

Ранее в Госдуме заявили, что не планируют регулировать сервисы по поиску работы из-за вакансий эскорт-агентств.