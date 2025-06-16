В РПЦ прокомментировали нападение на верующих в Молдавии

Член Межсоборного присутствия Русской православной церкви (РПЦ) Михаил Тюренков в эфире Tsargrad.tv прокомментировал нападение силовиков на священника во время шествия, организованного против ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в Кишиневе.

По его словам, власти Молдавии делают все, чтобы ограничить права канонической церкви в пользу так называемой Бессарабской митрополии (структуры Румынской православной церкви).

«Сегодняшний случай поистине беспрецедентен. Фактически [президент Молдавии Майя] Санду открыто объявила войну православным христианам, показав, что права агрессивных меньшинств, пропагандирующих извращения, для кишиневского режима выше прав православного большинства», — сказал Тюренков.

Накануне в центре Кишинева сотрудники полиции применили физическую силу в отношении священника во время шествия, организованного против ЛГБТ.

Очевидцы сняли произошедшее на видео. На кадрах видно, что мужчину окружили несколько сотрудников полиции. После этого правоохранители бросили священника на землю. По словам свидетелей, он выражал несогласие с проводимым шествием представителей ЛГБТ-сообщества.

Ранее новый президент Румынии высказался об объединении с Молдавией.