«Государству стоит вмешаться»: в России заявили о расколе общества из-за прививок

В России рост заражений корью и другими опасными заболеваниями связывают с общим падением уровня коллективного иммунитета. Все это происходит из-за сильного искажения информационной картины о прививках и раскола между населением и сообществом медиков, заявил врач-педиатр, специалист по клинической лабораторной диагностике Александр Карасев в эфире Общественной Службы Новостей.

Специалист назвал искажением неправильное мнение большинства людей о прививках, которое долгое время было у большинства россиян: вакцина действительно не защищает от болезней полностью, а также имеет ряд побочных эффектов. Однако проявляется побочка крайне редко, а самое главное – вакцина защищает от смерти и тяжелых последствий заболевания.

«Ни один человек с прививкой от гриппа еще от этого гриппа не умер. С другой стороны, все умершие от, казалось бы, безобидного гриппа были не привиты, — объяснил врач. — Поэтому отношение информационное к этой проблеме раскололо общество на антипрививочников и врачей, которые знают статистику».

Также Карасев прокомментировал процесс производства вакцин – он подчеркнул, что это крайне сложный биотехнологический процесс, в который должно вмешиваться государство для контроля.

Напомним, Роспотребнадзор до этого сообщил, что в России за 2024 год зафиксировали резкий рост заболеваний, которые можно было бы предотвратить с помощью вакцинации, — это корь, краснуха и коклюш. Так, отмечается, что случаи кори чаще всего регистрировались в Москве, Дагестане и Московской области. Среди заболевших — почти 70% дети, чаще всего младше одного года. Почти 90% инфицированных не были привиты. От осложнений кори спасти не удалось как минимум четверых непривитых детей. Коклюшем заболели свыше 32 тысяч человек, 11 непривитых младенцев от последствий болезни спасти не удалось.

Врач раскрыл главную иллюзию россиян о прививках.