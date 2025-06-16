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В России могут ужесточить наказание за нападение на медиков

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за нападения на медиков
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FotograFFF/Shutterstock

В Государственную думу внесли законопроект, в рамках которого предлагается ужесточить ответственность за нападения на медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей. Соответствующий документ разместили в думской электронной базе.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается дополнить статью 63 УК РФ. Сейчас законодательством предусмотрено наказание за умышленное причинение вреда здоровью и воспрепятствование медицинской помощи. При этом, по данным Минздрава РФ, только за первое полугодие 2023 года в стране зафиксировали 820 случаев нападений на медработников.

Если документ будет принят, то суды обяжут учитывать нападение на медицинских работников как отягчающее обстоятельство. Ожидается, что реализация инициативы позволит повысить безопасность специалистов.

3 июня заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что в Госдуму внесли три законопроекта, которые расширят права детей-сирот на получение жилья и использование жилищных сертификатов, а также защитят их от мошенников. По ее словам, с поддержкой этих инициатив выступили многие депутаты из всех фракций.

Ранее в Госдуме предложили ввести выплаты пострадавшим от нападения собак.

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